勞動部11日公布最新無薪假統計，這一期大減270家、人數減少2,280人，整體無薪假降至383家，實施人數9,598人。在這一期支援服務業（旅行社）終於盼到春燕，實施的家數大減至17家、88人，回到疫情前的水準，但製造業這次大減78家、1,435人，勞動部表示，主要是在製造業的資訊電子工業跟民生工業這兩中業，業者反應出現短單，減少實施，但是否代表景氣回穩，還是要再觀察一段時間。

勞動部表示，這一期「勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」事業單位計383家，實施人數9,598人，與2日公布實施家653家，實施人數1萬1,878人相比，家數減少270家，人數減少2,280人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月（含）以下。

製造業減少人數最多，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次在資訊電子工業與民生工業出現較明顯的減幅，在資訊電子工業部分，有2家電子零組件業者，因為訂單回穩，分別減少70多人的無薪假，另有一家較大的電子零組件業者也因為出現短單，將無薪假規模從170多人縮減成100多人。

王金蓉指出，民生工業中，也有一家運動用品製造業提前終止實施，業者原訂要實施至11月底，但因為發現近期短單回穩，提前在9月30日提前終止實施。至於這是否代表整體製造業景氣好轉？她認為，還是要再觀察一段時間。