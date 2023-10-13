主計總處今（13）日公布受僱員工調查，由於外貿疲弱，製造業發放績效獎金保守，加以通膨率仍高，1～8月實質總薪資年減0.85％，減幅比上月擴大，為近七年同期首度負成長，惟製造業加班工時連續兩個月回升，勞動市場似有一點點復甦的曙光。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，勞動市場依然受外貿、物價這兩個因素的影響，8月製造業受僱人數年減5.1萬人，創近14年同月最大減幅，其中半導體所屬的電子零組件業年減1.7萬人，顯示勞動市場仍受出口疲弱的影響。

不過，值得注意的是，製造業加班工時有回升的跡象，陳惠欣說，自去年7月到今年4月製造業加班工時的年增數一直為負數，5月轉正，6月又轉負，7、8兩個月轉正，且由0.2小時，升至1小時，其中半導體所屬的電子零組件業於8月也年增1.6小時，這反映製造業勞動市場似有一點點復甦的曙光。

陳惠欣表示，由於製造業加班工時年增數轉正只有兩個月，而且與受僱人數年減的方向不太一致，因此勞動市場是否復甦，仍要等9月的資料出來才會比較明朗。