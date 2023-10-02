勞動部今(2)日公布最新無薪假統計，本期整體實施人數1萬1878人，不過製造業在9月底統計已降至9973人，主要為部分小型業者停止實施，不過整體而言製造業仍為實施大宗。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計653家，實施人數1萬1878人，本次家數較上期減少10家，人數增加1人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，無薪假實施情況仍以製造業增加為多，本期製造業家數雖減少2家，不過人數卻增加90人，其中又以金屬機電工業和電子零組件製造業為多，主因均受訂單減少所影響。

王金蓉指出，以製造業來看，今年上半年實施家數與人數均呈增加趨勢，今年1月底5000多人到了8月底已超過1萬人，而9月底製造業實施人數為9973人，略減原因在於部分小型事業單位停止實施，不過後續走勢仍待觀察。