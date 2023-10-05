依勞動部公布重大職業災害案件作業要點指出，在重大職災公開網上僅公布死亡災害，與職安法或勞檢法所定義的重大職災不同，立委洪申翰批評，由於定義不同，導致許多職業災害未標示在地圖上，職災地圖不如改名叫做死亡地圖；勞動部部長許銘春說，重大職災定義不同，會請業務單位檢討。

依職安法規定，發生職安法所定的重大職災（1死、3傷或1住院）時，勞動部可以公布其事業單位、雇主、代行檢查機構、驗證機構、監測機構、醫療機構、訓練單位或顧問服務機構名稱、負責人姓名，但現行重大職災公開網只公開死亡。

洪申翰今天指出，明揚國際去年有2件員工手臂被捲夾等職災案件，為職安法所定義的重大職災，但重大職災公開網卻沒有相關資訊，除了職災地圖外，職安法、勞動檢查法針對重大職災的定義也不同，勞動部應該統一重大職災的標準。

勞動部長許銘春則說，會請業務單位檢討相關規定，一個月內檢討、三個月內完成修正。