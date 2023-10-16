勞動部今(16)日公布最新無薪假統計，本次小增33人，製造業仍為實施無薪假大宗，本期家數與人數的變化多為小型業者增減為主，不排除有些單位仍在協商過程，仍待後續觀察。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計398家，實施人數9631人，本次家數較上期增加15家，人數增加33人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，本次數字變化多來自小型廠家的變動，以製造業為例，本期金屬機電工業有減少34人，主要為訂單回穩，不過民生工業就有略增12人。

王金蓉特別提到，本期雖然人數上與上期變化不大，但不排除有業者仍在勞資協商階段，或是還未通報等，仍需持續觀察。

王金蓉表示，支援服務業(旅行社)本期基本上沒有變化，對旅行社未來的實施保持樂觀，而批發及零售業這次增加47人，變化也不大。