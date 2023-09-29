中華電競隊連兩天爭金失敗！杭州亞運電競英雄聯盟金牌戰29日晚間開打，中華隊最後以0比2不敵韓國隊，英雄聯盟項目摘銀收場，中華隊教練陳如治說：「我們盡力了，儘管我們很想贏下來，證明台灣電競真的很強。」

陳如治表示，金牌戰面對韓國隊策略就是希望打快，可惜有些地方沒有做好，才會連兩局都被韓國隊拿下，「我知道我們在自己聯盟沒打出好成績，當然希望可以藉由這次拿下亞運銀牌，可以把我們重新帶起來。」

在金牌戰中路表現出色的「FOFO」朱駿嵐表示，儘管賽前仔細研究過韓國隊的戰術，卻很不幸沒有奏效，畢竟韓國隊在英雄聯盟項目本來就是特別強大，亞運開打前就是設定銀牌當作目標，如今大家也做到了。

「有機會可以代表中華隊參加亞運，且大家都很努力拿下銀牌，算是不虛此行，」朱駿嵐說，「我永遠會記住這次亞運的一點一滴，最深刻的是當我們在韓國剛成軍，大家都還經常發生摩擦，如今卻培養出默契摘銀。」