杭州亞運棒球項目經過1天休兵後，5日複賽展開，晚間由中華隊交手地主大陸隊，上演「海峽對決」，中華隊總教練吳思賢賽前緊盯大陸隊打擊、守備練習，昨天休兵日全隊觀看情蒐資料，認為大陸隊前幾棒較有長打實力，有幾位球員有腳程，也會特別提防他們短打。

中華隊在預賽3戰全勝，以分組第1並帶著1勝進到超級循環賽，由於中午進行的比賽由韓國隊以2比0擊敗日本隊，晚間只要中華隊自己贏球，就能提前鎖定金牌戰門票。今天先發名單出爐，林子偉從預賽最終戰對香港隊起，連2場沒有排進先發，吳思賢解釋，楊振裕上一場打得很好，感覺狀況比林子偉好，所以今天就安排他先發。

至於先發投手人選原本就設定鄭浩均在對陸之戰登板，「之前都有跟他講過了，如果中國贏日本的話，他就會提前一天，（休息）天數是夠的。」吳思賢也提到，牛棚部分還有古林睿煬、陳柏毓、潘文輝等人待命，「當然能多吃幾局最好，有跟他說盡量去投，投面還有很多人。」

吳思賢表示，來到杭州的這段期間，鄭浩均進了牛棚2次，昨天也有稍微投球，狀況都不錯，恢復也差不多百分百。