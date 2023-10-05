杭州亞運軟網在團體項目收下男團、女團銀牌的中華隊選手，5日繼續在個人賽奮戰，混雙項目由上屆亞運軟網混雙金牌余凱文／鄭竹玲、林韋傑／黃詩媛分頭出擊，雙雙以全勝之姿會師8強賽，林韋傑／黃詩媛5比0擊敗余凱文／鄭竹玲，粉碎亞運「四朝元老」鄭竹玲衛冕夢，隨後4強賽林韋傑／黃詩媛2比5不敵日本上松俊貴／高橋乃綾，無緣晉級金牌戰，由於軟網不進行銅牌戰，林韋傑／黃詩媛確定為中華代表團獲得銅牌。