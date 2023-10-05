資格賽排名第三的中華射箭複合弓男子團隊，今天在八強賽迎戰資格賽排名第六的哈薩克，一度落後3分的中華隊，靠著最後6支箭射出5支滿分箭，最終以231比229險勝，順利闖進四強。

中華隊由奪得混團銅牌的張正韋擔任開路先鋒，經驗比較欠缺的楊承叡第二棒，陳界綸最後一棒，第一輪6支箭陳界綸都射出滿分箭，反倒是張正韋與楊承叡都是9分箭，56比58落後哈薩克。第二輪張正韋和楊承叡的2支箭都是滿分箭，可惜楊承叡瞄準的時間過久，留給陳界綸的時間略顯不足，導致陳界綸的2支箭都是9分，幸好哈薩克也出現1之8分箭，中華隊將落後分數縮小至1分。

比賽來到第三輪，中華隊射出4支滿分箭獲得58分，哈薩克隊在壓力之下再次出現1之8分箭，兩隊扳成172比172平手。最後一輪6支箭，中華隊再接再厲射出5支滿分箭，哈薩克卻在前2支箭都是9分箭，當第4支箭又出現9分之後，中華隊提前鎖定勝利，最終以2分之差獲勝。