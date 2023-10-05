杭州亞運》第13金出爐！ 中華隊滑輪女子速度過樁「金包銅」 11:102023/10/05 中時新聞網 黃嘉彣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉巧兮（中）、丁于恩（右）為中華隊再添1金1銅。（中華隊滑輪溜冰總教練吳炯助提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華競速滑輪代表隊再度閃耀亞運，在5日女子自由式速度過樁項目中，台灣女將劉巧兮、丁于恩合力「金包銅」，同時也為中華隊進帳本屆亞運第13金。 杭州亞運》中華隊4日焦點賽程！甘家葳、賴主恩爭金 男籃再一勝奪牌 杭州亞運》世界盃等級震撼！林庭謙：強度大到吃不消 杭州亞運》自家女足連招呼都不會打 陸媒批與日相比「最大悲劇」 #杭州亞運 #中華隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》最後一舞無緣奪牌 戴資穎：很失望 19:012023/10/04 體育 杭州亞運》女子公路賽黃亭茵第五名 蕭美玉獲得第九名 18:432023/10/04 體育 杭州亞運》周天成前進羽球男單8強 再戰大陸石宇奇 16:392023/10/04 體育 杭州亞運》中華隊5日重點賽事！林郁婷拳擊奪金希望 棒球交鋒大陸 06:052023/10/05 體育 杭州亞運》射箭複合弓混團 中華隊張正韋、陳怡瑄射下銅牌 09:402023/10/04 體育 杭州亞運》對手退賽 羽球男雙「麟洋」不戰晉級8強 14:362023/10/04 體育 杭州亞運》金牌選手凱旋歸國 盼帶給台灣正能量 09:522023/10/05 體育 杭州亞運》甘家葳遺憾不能打金牌戰！ 左眼腫脹體檢未過曝心聲 13:012023/10/04 體育 杭州亞運》女子馬拉松決賽 台灣長跑好手曹純玉第15完賽 10:292023/10/05 體育 杭州亞運》布朗李逆轉三分彈 大陸男籃爆冷輸菲律賓 將跟中華爭銅 22:372023/10/04 體育 杭州亞運》比大陸還粗暴！ 烏茲別克「殺人足球」讓韓媒不爽 08:032023/10/05 體育 杭州亞運》中華女子卡巴迪隊擊敗南韓 不敗之身晉級四強 18:162023/10/04 體育 杭州亞運》日本輸大陸打亂棒球戰局！中華隊將決定南韓命運 11:162023/10/04 體育 杭州亞運》大陸隊幫了忙！ 中華棒球隊拚金牌戰門票希望濃 12:282023/10/04 體育 杭州亞運》最後一輪逆轉 中華複合弓女團1分險勝泰國晉4強 10:122023/10/05 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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