杭州亞運》女子馬拉松決賽 台灣長跑好手曹純玉第15完賽 10:292023/10/05 中時新聞網 黃嘉彣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 杭州亞運女子馬拉松決賽，台灣長跑好手曹純玉第15完賽。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女子馬拉松賽程5日展開，中華隊長跑好手曹純玉開賽後逐漸脫離領先集團，經過42.195公里長征，曹純玉最終以2小時46分15秒、第15位完賽，金牌由巴林好手春巴（Eunice Chumba）奪下。 杭州亞運》對手退賽 羽球男雙「麟洋」不戰晉級8強 杭州亞運》南韓22歲沙排美女「白幼瘦」驚豔網友 戰力曝光遺憾了 杭州亞運》射箭複合弓混團 中華隊張正韋、陳怡瑄射下銅牌 #曹純玉 #杭州亞運 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》大陸隊幫了忙！ 中華棒球隊拚金牌戰門票希望濃 12:282023/10/04 體育 杭州亞運》甘家葳遺憾不能打金牌戰！ 左眼腫脹體檢未過曝心聲 13:012023/10/04 體育 杭州亞運》自家女足連招呼都不會打 陸媒批與日相比「最大悲劇」 09:032023/10/05 體育 杭州亞運》排灣族勇士賴主恩苦戰三回合 飲恨吞敗銀牌收場 20:352023/10/04 體育 杭州亞運》周天成前進羽球男單8強 再戰大陸石宇奇 16:392023/10/04 體育 杭州亞運》黃玉霖逆轉奪金今返台 父「帶完小孩」接機曝心情三溫暖 15:302023/10/04 體育 杭州亞運》裁判不給打！ 甘家葳無法打金牌戰摘銀收場 10:572023/10/04 體育 杭州亞運》布朗李逆轉三分彈 大陸男籃爆冷輸菲律賓 將跟中華爭銅 22:372023/10/04 體育 杭州亞運》金牌選手凱旋歸國 盼帶給台灣正能量 09:522023/10/05 體育 杭州亞運》林郁婷拳打印度選手 勇闖57公斤級金牌戰 14:152023/10/04 體育 杭州亞運》混網女團惜敗日本 鄭竹玲：這是我最後一次亞運 16:562023/10/04 體育 杭州亞運》有機會雙金！ 軟網男、女團晉金牌戰 11:152023/10/04 體育 杭州亞運》最後一輪逆轉 中華複合弓女團1分險勝泰國晉4強 10:122023/10/05 體育 杭州亞運》又敗在日本這關 軟網男團也「銀」恨 17:042023/10/04 體育 杭州亞運》錯過隊史首金 軟網女團「銀」恨 15:302023/10/04 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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