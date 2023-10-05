女子馬拉松賽程5日展開，中華隊長跑好手曹純玉開賽後逐漸脫離領先集團，經過42.195公里長征，曹純玉最終以2小時46分15秒、第15位完賽，金牌由巴林好手春巴（Eunice Chumba）奪下。

杭州亞運》對手退賽 羽球男雙「麟洋」不戰晉級8強
杭州亞運》南韓22歲沙排美女「白幼瘦」驚豔網友 戰力曝光遺憾了
杭州亞運》射箭複合弓混團 中華隊張正韋、陳怡瑄射下銅牌
#曹純玉 #杭州亞運