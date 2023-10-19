超商迎來食欲之秋紛推新菜滿足消費者的新鮮感，重口味、濃郁美味是初秋美味關鍵詞，最能讓味蕾感受季節交替。全家集結世界知名餐飲品牌「鼎泰豐」、義大利麵自有品牌uno pasta及貝果名店「好丘Good Cho’s」，即起推6款濃郁系鮮食。7-11觀察到熱食相關類別銷售表現可較前一季成長超過2成，積極鋪設「星級饗宴-滷味」，迄今已吸引超過500萬人次品嘗，即日起再推優惠搶客。

全家與鼎泰豐於2020年展開合作，2021年私房豐味系列再創佳績，上市迄今全系列銷售逾2千萬份，後續推出的商品也都十分熱賣，近期合作再推全新系列「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」與「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」，將於北市600家店舖搶先販售，售價皆為95元。「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」以高溫翻炒的黃金蛋炒飯，加入油脂均勻的腿肉絲，搭配以上選金勾蝦慢火煸製的鼎泰豐海鮮醬，甘、鮮、甜的醇厚風味更襯托食材美味；「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」則以新鮮蝦仁及蒜香高麗菜，搭配肉燥爆炒出香氣，麵條拌入風味十足海鮮醬，更能感受濃郁滋味。

全家再度攜手鼎泰豐，共推「香拌海鮮醬肉絲蛋炒飯」與「香拌海鮮醬蝦仁炒麵」2款獨家新品，95元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家義大利麵品牌uno pasta也端出新品，同時為提供更多元的義大利麵選擇，更導入便利商店首見Linguine細扁麵體，扁平而略帶曲線的麵條形狀，使醬汁吸附力更佳，更以業界少見的粉紅醬、金沙醬，推出「粉紅蝦蝦細扁麵」與「金沙培根細扁麵」2新品。「粉紅蝦蝦細扁麵」以鮮奶油及蝦醬製成的滑順粉紅醬，搭配蝦仁、青花菜及帕瑪森起司，色香味俱佳；「金沙培根細扁麵」則以香濃金沙醬搭配烤培根片，撒上鹹蛋黃碎及辣椒圈，風味令人難忘；歡慶新品上市，31日前凡買uno pasta指定商品，使用全盈+PAY支付現省15元。

另全家首度攜手台灣貝果第一品牌「好丘Good Cho’s」，推出2款風味質感俱佳的聯名新品「蜜蘋奶酥鐵觀音貝果」與「雙莓乳酪爆擊貝果」，以正宗燙麵製法造就渾圓飽滿的外觀與外Q內軟的嚼勁口感，只要銅板價39元。

全家義大利麵品牌uno pasta端出濃郁系新品，以業界少見的粉紅醬、金沙醬，推出「粉紅蝦蝦細扁麵」與「金沙培根細扁麵」2款美食，99元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11近來積極鋪設由新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵」主廚監製獨門滷汁的人氣商品「星級饗宴-滷味」，10月起陸續於全台4千間門市販售，全台縣市包含離島都吃得到，更祭出11月14日前滷味、關東煮買四送一優惠活動，可挑選喜愛的食材、淋上滷汁，或依個人喜好自由搭配科學麵、春雨等吃法。「星級饗宴-滷味」推薦多種獨家食材，像是使用在地豬肉製成的「手工苦瓜封」、「滷味豬肉貢丸」，以及選用在地豬血、糯米製成米血糕和豬血，皆經充分滷煮口味鹹甜適中。

7-11即日起至11月14日滷味、關東煮買四送一。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11即日起與國健署共同推薦24小時便利購買的「超商穀for U菜單」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11提供外食族一日三餐豐富選擇，於門市販售多款全穀及未精製雜糧商品，涵蓋沙拉、便當、地瓜、冷藏吊掛等，品項數超過10款，多樣化組合商品相當受到年輕新世代喜愛。為響應國健署推廣「一日飲食生活圈」，7-11即日起與國健署共同推薦24小時便利購買的「超商穀for U菜單」，推薦商品像是香烤雞胸鮮蔬餐、黃金玉米棒、現蒸地瓜、烤豆腐雞胸肉沙拉、天素地蔬-植物雞絲蕎麥麵等，邀請全民購買指定商品後拍照上傳照片至「穀 for U食客吃起來」活動網站，即可參與抽獎活動，抽獎品總價值30萬知名家電及廚房好物。