徐懷鈺推出洗腦舞曲〈達爾文步伐〉。（滾石唱片提供）

徐懷鈺推出新歌〈達爾文步伐〉演唱會LIVE影片。（滾石唱片提供）

「平民天后」徐懷鈺日前首次站上台北小巨蛋，攜師弟團U：NUS隊長高胥崴唱跳演唱會同名主題曲〈倒數３秒〉，她在安可橋段首唱的新歌〈達爾文步伐〉和演唱會LIVE影片將於10月23日上架。

徐懷鈺分享在小巨蛋舞台首唱〈達爾文步伐〉的心情：「歌詞實在太難，加上舞蹈不簡單，站上舞台才發覺Rap要唱那麼快！」不過她也表示最愛Rap的部分，「因為短短的歌詞裡，就包含了我的音樂時代的過去、現在、未來」，想藉由這首歌傳達與時俱進的唱跳精神，「希望自己像達爾文一樣不斷進化！」

首次挑戰Rap唱跳歌曲，徐懷鈺表示：「唱這首歌換氣時，必須要吸很大一口氣，氣要非常足，一邊唱Rap一邊跳真的很不容易，我也很佩服我自己成功做到。」製作人柏邑則透露兩人在錄音室花費48小時調整饒舌語氣及高音：「我對rap的咬字和節奏有極高要求，應該是Yuki從沒面對過的強度。」徐懷鈺反而感謝製作人柏邑：「沒想過老師會叫我唱Rap，也算是達成了一個里程碑！」

柏邑還分享，最後一天錄音持，他想起徐懷鈺曾當過配音員，於是即興要求她唱了很多狀聲詞，像是「蹦」、「YA」，還有親吻聲。沒想到徐懷鈺的百變歌聲為歌曲增添許多層次，讓製作人樂道：「謝謝Yuki非常得心應手完成我各式各樣的要求！」徐懷鈺笑說：「第一次為一首歌做這麼多特效，全是我的聲音，這些音效包都很值錢的！」徐懷鈺也大讚編舞十分帥氣，錯過演唱會現場的歌迷，將可在LIVE Video中一探究竟。