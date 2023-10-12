保安大隊特勤中隊警組狂跑百米逮到通緝犯。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

保安大隊特勤中隊警組狂跑百米逮到通緝犯。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄市特勤中隊員警日前巡邏時，逮到1名通緝犯，該名嫌犯一開始不肯乖乖就範，還躲到民宅雜物堆中，特勤員警不放棄追了約百米，順利將嫌犯逮捕，其中衝在最前方的特勤員警黃藏慶，今年4月才剛加入的特勤行列，畢業於台北市立體育學院，主修田徑運動，還曾當過體育老師，後來考上警察特考，平時就有保持運動習慣的他，有著一身結實肌肉，也特別引起關注。

保安大隊特勤中隊警組執行轄區線上巡邏勤務，於9日晚間8點多，行經高雄市三民區褒忠街附近，發現1輛小客車大燈沒開，想上前關心時，這輛車卻突然開走，員警直覺有異，立刻追了上去，沒想到駕駛卻棄車逃逸，員警立刻在周遭搜索，發現他從巷弄盆栽間踉蹌跑出，特勤員警見狀後旋即下車尾隨追緝，雙方追逐間，嫌犯還躲進民宅內雜貨物品後，仍然逃不出特勤員警法眼而遭逮。

警方查出，這名46歲戴姓男子原來是高雄地檢署所發佈強盜案與橋頭地檢署所發佈毒品通緝犯，並於現場查獲3包第三級毒品咖啡包與第二級毒品安非他命吸食器一組，警方訊後全案依毒品危害防制條例及毒品、強盜通緝案罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另外還有同車關係人38歲王姓男子，也帶回並釐清毒品來源，全案也將向上溯源。

其中，1名衝在最前方的特勤警員黃藏慶，是剛4月份才加入的特勤新血，今年34歲的他，畢業於台北市立體育學院，主修田徑運動，曾短暫在國中擔任體育老師，後來再考特考，平時就有保持運動習慣的他，有著結實身形，對於身上負重20幾公斤重裝備仍可健步如飛，據了解，黃藏慶已婚，此次順利緝獲歹徒，也讓更多人注意他在工作上優秀表現。

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