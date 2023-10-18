前新竹市長林智堅論文抄襲案曾爆一屍多命，讓2022民進黨九合一選情崩盤，但一般認為綠營立委仍有不少論文未爆彈。近日綠委趙天麟也被指論文涉抄襲，粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」指出，2005年1月漢城就改名首爾，趙2006年6月的論文怎麼都還寫漢城？質疑根本複製貼上。

「全黨挺完小智，現在要挺小天？自己人審自己人，當然原創性特別強嘍！現在民間團體監督、論文系統比對又不算數啦！偉大的黨跟委員們說了算！」誰把綠色變成噁心的顏色今(18日)在臉書發文提到，2005年1月漢城就改名首爾，趙天麟2006年6月的論文怎麼都還是「漢城」呢？複製貼上也要跟著國際時事修正啊！怎麼對得起你的論文《大型運動賽事辦理模式與城市發展關係連結研究》？

「城市都發展關係到改名了，隔一年送論文時也記得改一下嘛…！」他直酸：「而且抗中保台愛台灣的趙委員，怎麼大量用中國文章跟搜尋呢？」

網友表示「原來是同路人」、「要升官了」、「最有資格說話的小智快出乃打球囉」、「一丘之貉」、「口嫌體正直？」