「112年高雄市身心障礙國民運動會」14日在高雄國家體育場舉行田徑賽暨開幕典禮，田徑賽計有88支隊伍、將近1,200位選手參與，由高雄市政府副秘書長張家興主持開幕儀式，期許所有選手在世界級場地內，盡力發揮自己潛能、超越個人極限。

高市府副秘書長張家興致詞宣示，市府將持續落實運動平權。(圖片來源：高雄市運發局提供)

張家興表示，今年由教育局交棒給運動發展局，從過去鼓勵身障者出門運動轉變成為專業競賽，場地從校園移師到高雄國家體育場舉行，讓選手可以在世界級場地競賽，是高雄落實運動平權重要的一步，也希望賽會選出優秀選手，明年全國身障運高雄市代表隊再創佳績。

賽會開幕儀式由高雄市體育總會理事長許文宗、身障運動委員會主委林錦城、運發局長侯尊堯，以及高雄市議員邱俊憲、陳善慧、李眉蓁以及李雅慧、議會秘書長黃錦平等出席開幕典禮，以實際行動支持身障運。在動感活力的大會舞後隨即展開背後夾球、章魚運球、兩人三腳等趣味競賽，尤其本市4所特殊教育學校以及國小、國中組融合班參加踴躍，不怕入秋的烈日，賣力競賽爭取單位佳績。

選手在競技場烈日下挑戰自我。(圖片來源：高雄市運發局提供)

在正式競賽成績方面，社會女子組全盲200公尺牽引跑決賽由高雄市啟明協會吳宜容選手以28秒01成績打破全國紀錄，最為亮眼，朱俊哲則是在聽障組1500公尺輕鬆奪金，取得全國身障運門票；下午則舉行刺激的大隊接力，國中組由後勁國中奪得第一、社會組則由中山工商摘金。

運動發展局長侯尊堯致詞時說，感謝三地開發地產公司、東亞藝術玻璃、旺泓企業、正忠排骨等本地企業以及全統運動用品、LP美國專業運動防護品牌、維他露基金會等用實際行動支持本屆賽事，看到吳宜容選手破全國紀錄，也看到參與選手、家長不畏烈日投入運動，讓運發局持續在運動平權道路上繼續努力，也相約113年高雄市身障運動會明年見。