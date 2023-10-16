高雄市政府客家事務委員會為帶動客語深入家庭、社區及提升客語教師專業知能，特別辦理「112年客語深根服務計畫」，10月15日下午在新客家文化園區文物館舉辦培訓課程成果發表，現場除了展示學員實作的客語教材，還有客語親子闖關遊戲，客語家庭更特別親自編創並演出客語戲劇，演出生動有趣、歡笑不斷，充分展現客家語言文化傳承深根效益。

「112年客語深根服務計畫」10月15日下午在新客家文化園區文物館舉辦培訓課程成果發表。（圖片來源：高雄市客委會提供）

高雄市客語深根服務計畫培訓課程」包含「客語師資專業知能研習」及「客語家庭培力活動」，於都會區及客庄區各招收一班，都會區以戲劇教育方式進行，由屏東大學蔡淳如老師與客語薪傳師朱福珠老師共同執導；客庄區由張滿娘及劉麗麗等多位客語薪傳師以沉浸式教學，結合社區踏查、登山健行、生態體驗等活動進行。

學員們的表演讓新客家文化園區文物館充滿歡樂的笑聲（圖片來源：高雄市客委會提供）

成果發表會當日展出參與教師及客語家庭所製作的教材教具，包含手工藝品、客家頭花、服裝設計、劇偶等，現場也放映客語師資及家庭學習點滴的紀錄片及安排親子客語闖關遊戲，讓大小朋友在有趣的情境中學習客語，達到寓教於樂、客語運用的目的。客語家庭帶來的環境劇場「亻厓等這一客」，戲劇表演以人偶共演的型態進行，親子共同編創融入客家傳說故事與歌謠的劇本，服裝、道具也由家長和小朋友親自設計製作，並以具有客家建築特色的文物館當作舞台，藉由表演展現出對客家文化的喜愛，以及堅定的客語傳承意志。

成果發表會當日展出參與教師及客語家庭所製作的教材教具。（圖片來源：高雄市客委會提供）

高雄市客委會主任祕書鍾炳光表示，本次計畫邀請客家文化各領域專業人才師資，除了傳授客家歷史文化，也傳遞在科技文明時代下跨域創新的教學技巧與課程內容，希望以傳統滋養創新，不斷激盪客家傳承新火花，也感謝所有參與的教師、家長與孩子們，家庭是學習母語的起點，透過家庭、社區與學校共同努力，營造生活化的講客環境，讓客語能夠代代相傳。

高雄市客委會主任祕書鍾炳光也到場頒發獎項表示鼓勵。（圖片來源：高雄市客委會提供）

高雄市客委會明年延續規劃多場客語親子系列活動，例如客庄走讀、親子共讀、手作體驗、闖關遊戲等，希望從活動中培養孩子對客家的認同感與提升客語學習興趣，歡迎市民朋友加入客語家庭的行列，共下為母語傳承盡一份心力。