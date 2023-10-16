高雄市政府客委會與財團法人高雄市客家文化事務基金會共同主辦的「2023客家悅讀節×生活交響閱」將於10/18（三）晚間6 時在高雄市立圖書館美濃分館四樓舉辦「伙房廳堂共下看電影│鏡頭．客庄」紀錄片播映活動，精選兩部紀錄片，邀請有興趣的民眾免費觀賞，一睹美濃最真實的面孔。

10/18（三）晚間6 時在高雄市立圖書館美濃分館四樓舉辦「伙房廳堂共下看電影│鏡頭．客庄」紀錄片播映活動（圖片來源：高雄市客委會提供）

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，「2023客家悅讀節×生活交響閱」在美濃推出「行讀光影美濃：庄頭散策」一系列活動，期望透過書籍和媒體傳播的方式，從書本、影像到走讀，鼓勵民眾用新的觀點看待、審視周邊的人事物，從中找到對家鄉與土地的愛與認同。楊瑞霞進一步指出，藉由紀錄片留下美濃田裡最真實的面孔，期許參與民眾在觀看影片的同時，也能思考美濃的農業結構與產業發展的未來。

「庄頭散策攝影展」於美濃邱添貴派下伙房辦理（圖片來源：高雄市客委會提供）

18日將播映《阿力伯的菸田》及《橙蜜香》兩部影片，由導演曾宏智執導。藉由這兩部片讓我們回顧台灣在加入WTO後，美濃的菸葉產業逐漸沒落，美濃最後一代菸農阿力伯面對變遷的心情；同時也觀看返鄉的美濃客家後生阿賓種橙蜜香的歷程。從老農到小農，面對時代進展，台灣農業經濟與農地變遷下的挑戰和掙扎，卻也讓我們看到人與土地和文化的重新連結的嘗試，就如同滋味酸甜的橙蜜香小番茄，正是農村的真實人生。電影結束後還有開放映後座談時間，將由美濃柚仔林合和書店老闆大福帶領民眾進一步探討影片中的主題，從而瞭解美濃的農業結構和產業發展，以及農村社區面臨的挑戰和轉型。

「庄頭散策攝影展」於美濃邱添貴派下伙房辦理（圖片來源：高雄市客委會提供）

在「行讀光影美濃：庄頭散策」系列活動的影像紀錄也將被集結成攝影展的形式，以更廣泛的方式向公眾呈現。「庄頭散策攝影展」將於2023年10月1日至10月31日在美濃邱添貴派下伙房辦理，展示透過影像紀錄美濃客庄的多重面貌，也是對未來客庄閱讀方式和閱讀載體的重新思考的重要一步，帶給民眾更多元的視角來品味客家書香世界與客庄風景。