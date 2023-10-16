警方調閱監視器，15日下午5時，持拘票在桃園中壢逮捕陳男。（永和警分局提供）

39歲陳姓男子日前與30歲翟姓女友分手，因不滿翟姓前女友與杜姓前夫藕斷絲連，陳13日發現2人共處一室，醋勁大發，持刀追砍翟女，杜男營救前妻，騎車載走翟女，過程中右手臂遭刀刃劃傷。警方15日晚循線逮捕陳男，訊後依傷害、恐嚇罪嫌移送偵辦。

據了解，陳男住在桃園平鎮，有殺人未遂、妨害自由、毒品等前科，已與翟女分手2日。陳13日得知翟女到永和新生路找前夫杜男，懷疑2人舊情復燃，於是前往理論，見2人共處一室，當場醋勁大發，取出水果刀欲傷害翟女。

杜男出手阻止，右手臂遭刀刃劃傷約8公分，翟女乘隙逃離，陳持刀追趕至環河西路，所幸杜男騎車載走翟女，而陳男則搭乘計程車逃逸。杜男送醫救治後，已無大礙，不過警方查出他為詐欺通緝犯，帶回偵訊後解送新北地檢署歸案。

警方調閱監視器，15日下午5時，持拘票在桃園中壢逮捕陳男，訊後依傷害、恐嚇罪嫌移送偵辦。

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