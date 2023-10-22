台中一名劉姓公司負責人，在大陸地區工作時，與人在台北市的前女友小潔（化名）視訊裸聊時，偷偷用手機螢幕截圖功能，將小潔露胸畫面存在手機裡。前年（110年）12月22日凌晨，大陸一名自稱「夏夢圓」的人，透過微信（暱稱Mandy）將裸照傳給小潔，小潔才驚覺遭偷拍，憤而提告。一審依犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處刑4月；劉男不服提起上訴。

法院審理，劉男辯稱，裸照是小潔自願視訊給我觀看，小潔之前也多次提供她的裸照給我留存欣賞，小潔難以證明，有不願被我觀看的合理隱私期待，不服一審法官認定犯妨害秘密罪。

劉男說，截圖時確實雙方正在裸聊，並非小潔所稱僅是在換衣服，且雙方視訊裸聊之前就有過好幾次。從雙方微信對話紀錄顯示，前年年12月22日小潔發現裸照擷圖後，並未感到任何一絲驚訝、憤怒或怪罪我，反而著重於為何有別人會看到裸照，顯見小潔對我截圖並未反對，甚至不放在心上。

事實上，小潔是同意我截圖並儲存，僅不同意第三人持有，而且這是雙方一般情侶互動，不能因為之後雙方分手，就片面自稱不同意截圖。

法官認，劉男所為犯無故以照相竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，駁回劉男上訴，維持一審原判，處有期徒刑4月，可易科罰金。全案確定。