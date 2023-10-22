臉書粉專「停車者之歌」今（22）日上午於國道三號石碇服務區發起「汽車起義」，上午10時左右，已有逾百輛汽車停放於停車場內。（翻攝臉書《通勤者之歌》）

為爭取大型重機停車權益，臉書粉專「停車者之歌」今（22）日上午於國道三號石碇服務區發起「汽車起義」，號召重機車友「兩輪改四輪」，將石碇服務區停車場停好停滿；上午10時左右，已有逾百輛汽車停放於停車場內。對此，國道警方呼籲民眾理性表達訴求，若有違反交通法規，將依法蒐證後舉發，以維持公共秩序。

交通部因不同意大型重機停放機車格，「停車者之歌」本月1日舉行「停車大富翁」活動，當天上午7時在石碇服務區停車場集結黃、紅牌重機，1車1格，停好停滿，凸顯交通部政策浪費寶貴土地空間。警方一度禁止機車進入休息站，引發雙方衝突。

「通勤者之歌」不滿警方作為，再度號召重機車友，改重機換汽車，今上午11時至下午3時發起「汽車起義 奪回我們尿尿的權利」，號召車友再上石碇服務區。

「通勤者之歌」發文指出，本次活動訴求是「大型重機使用者得自行選擇停放機車格或汽車格，並按照使用面積來收費。」另是抗議「十月零一•摩托起義」，高速公路局惡意封鎖石碇服務站B區停車區，意圖限制用路人使用服務區的權利。

「通勤者之歌」表示，當日國道公路警察局亦有多項執法瑕疵，包括：不當管制服務區入口、以集會遊行法箝制人民言論自由並且對石碇服務區內的違規停車視而不見，在在顯示「遇到二輪會轉彎」的差別待遇與選擇性執法。因此，這次選用汽車停車來凸顯政策的不合理，主要目的就是撕去「重機族群」的標籤。

今上午10時左右，已有上百台汽車停於石碇服務區停車場，入口處集結大批響應活動的民眾，他們對每一台進場汽車拍手歡迎，還高呼「歡迎重機車友參加停車大富翁」，國道警方則派員在現場維持秩序。由於執勤警員盡職疏導交通，竟有民眾嘲諷「四輪就引導，兩輪就阻擋」。

針對網友號召民眾以汽車停滿石碇服務區方式表達訴求，國道警方表示，考量石碇服務區小型車停車位僅140格，而該服務區於週日經常一位難求，建議用路人當日於服務區適度休息後，即可出發繼續下一個行程，讓大眾均能使用服務區資源。

國道警方強調，尊重網友訴求表達，為免影響其他用路人權益，將配合高公局相關措施實施管制，並派遣警力於石碇服務區進行交通疏導，以維持交通順暢及安全，請用路人遵守警方指揮疏導。呼籲民眾應理性表達訴求，若有違反交通法規行為，將依法蒐證後舉發，以維持公共秩序。