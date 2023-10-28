新北市響應國際身心障礙者日，今（28）日在新北市市民廣場舉辦身心障礙者成果展暨園遊會，許多身心障礙團體設攤展示各式各樣的手藝，新北市副市長朱惕之也到場參與，說他走過攤位，看到身心障礙朋友不畏艱難創作，心裡滿滿的感動。

新北市社會局運用公益彩券盈餘分配基金，結合勞工局等共9個單位，於今天上午在市民廣場舉辦身心障礙者成果展暨園遊會，身心障礙團體在擺攤販售，有手工法式、花帽，還有香氛專、手工皂等，全台首位全盲咖啡師廖晉宏也到場參與。

朱惕之說，新北市有17萬多個身心障礙朋友，他看到這麼多攤位，走過每一攤位，心裡有著滿滿的感動，不管是髮飾、花帽、香氛磚、手工皂、擴香石或酒瓶彩繪，「都是身心障礙朋友不畏艱難的創作」。

社會局長李美珍則表示，新北市身心障礙者成果展已經第六屆，市府團隊透過各項服務，包括在各地區佈建小作所、日障中心、樂活大學、社區家園、庇護工場等，都是要讓身心障礙朋友在地安居學習，並能精進自立，展現所長。