外來種綠鬃蜥擾民，高雄市農業局委託專業團隊到衛武營公園捕獵綠鬃蜥。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

對於民眾通知農業局鳳山溼地公園有綠鬃蜥一事，高雄市農業局說，已經委託專業團隊捕捉，今年1月至今共移除約4900 隻。農業局也表示，綠鬣蜥是草食性動物，不會主動傷害人，民眾毋需驚慌，看見綠鬣蜥出沒可通知場地管理單位或直接撥打1999處理。

農業局委託專業團隊，採取三管齊下作為，優先處理民眾1999通報案件，廠商先行到場移除綠鬣蜥。並針對綠鬣蜥出沒熱點，由定點監控與定期巡查捕捉，以公園、學校為重點清除目標，加強公共場域管理與除草，以利捕捉綠鬣蜥。

民俗與園藝專家廖大乙說，曾經在一處台南建案時發現綠鬃蜥，當時工程單位就準備了供品祭拜地靈公與地靈婆，祈求讓工程順利。因為也有人把綠鬃蜥當成土地公或地靈公的化身，因為工程驚擾了地氣，所以土地公派生物來通知人類。

廖大乙指出，綠鬃蜥與壁虎、蜥蜴同科，但綠鬃蜥是外來種，會影響環境，廖大乙建議民眾看到綠鬃蜥時通知農業局等單位幫忙移除。