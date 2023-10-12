日本三井不動產集團LaLaport或OUTLET，近來遍及北、中、南，而這些購物商場周邊房價也因此水漲船高，近5年至少都有近30％的漲幅，三井台灣投資的第三座Mitsui Shopping Park LaLaport落腳高雄鳳山，帶動的房價效應，吸引國城、華友聯（1436）、泰緯等建商搶進推案。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷12日表示，觀察三井集團開設據點，可以發現，主要都選在人口稠密、交通方便的區段，例如台北南港LaLaport所在的南港經貿園區，除了有四鐵共構之外，附近還有台北流行音樂中心、世界明珠、南港展覽館等大型建設，交通與生活機能便利。

而三井第一次進軍高雄，就選擇在鳳山衛武營旁落腳，之所以會選擇於此，就是依照該公司一貫的選地哲學「人口多、交通方便」，他說，以鳳山LaLaport為例，所在的鳳山是高雄人口數最多的行政區，緊鄰的三民區則是高雄人口第二多，這兩區加起來就有高雄市四分之一的人口，可想而知能帶來多大的消費力道。

陸炤廷指出，鳳山區也是高雄捷運最密集的行政區之一，高雄捷運橘線在鳳山就有衛武營站、鳳山西站（高雄市議會）、鳳山站、大東、鳳山國中站等5站，未來，捷運黃線也將在鳳山設站，LaLaport的位置又鄰近中山高中正路交流道，南來北往交通非常便利，可預見未來吸客力極強。

陸炤廷表示，高雄縣市合併之後，鳳山成為整個高雄市的中心，過去資源分配相對較少的狀況，也獲得改善，包括空中鳳城、捷運橘線、大東文創之星等都將落腳在鳳山，高市府的中城計畫也鎖定鳳山區，開發潛力十足。

業界說，來自日本的三井不動產集團，近年積極搶進台灣市場，自2016年第一家三井OUTLET在林口開幕後，迄今已有2家OUTLET與2家LaLaport完工啟用，接下來，三井除了在林口、台中港繼續推出二期商場之外，也將在鳳山推出高雄第一家LaLaport，預計2026年開幕，而這些大型商場周邊的房市，也因為有人潮及錢潮，房價飆升速度快。

根據內政部實價登錄資料統計，台中東區LaLaport所在的台中車站生活圈，近5年房價就上漲82.3％，而台中梧棲的三井OUTLET附近房價5年也漲了75.5％，2022年啟用的台南三井OUTLET，近4年房價則漲了60.2％，漲幅最小的台北南港LaLaport，近5年也有27.3％的漲幅，簡單來說，在三井商場周邊的房價沒有不漲的。

鳳山LaLaport周邊房價近5年已上漲39.9％，價格最高的文山特區已有中古屋站上4字頭；位於鳳山車站的預售新案「泰緯皇居」也站上單坪41.9萬新高價，隨著未來建設、商場、捷運率續進駐，「三井房價效應」的軌道，是否也會在鳳山呈現，驅動鳳山區房價全面上看4字頭，也令房地產界相當關注。

觀察周遭房市，由國城建設承接的高雄首場公辦都更案「鳳山都更好」，就是觀注指標之一，該案基地位置位於捷運鳳山國中站生活圈，其原址為高雄縣「稅務新村」，逾2300坪基地將打造地上15層、地下3層銀級綠建築，1樓另外設有公共托嬰中心，規劃18到49坪產品，共計539戶住家，周遭涵蓋鳳山國中學區，距鳳山國中捷運站僅需步行1分鐘，未來距離鳳山LaLaport也僅需10分鐘車程。

值得一提的是，由於「鳳山都更好」為高雄公辦都更案，住戶可享有多項稅賦減免，因此吸引不少首購族及換屋族群熱烈詢問，根據實價登錄顯示，目前已揭露25筆交易，最高單價為37.1萬元。