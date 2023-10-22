美國歌壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）去年嫁第三任老公山姆阿斯加利（Sam Asghari），婚禮邀請了許多名人參加，不料才過一年兩人婚姻就亮起紅燈，前陣子雙方證實已經離婚，近期小甜甜推出自傳《The Woman in Me》，爆料她和「大賈」賈斯汀汀布萊克（Justin Timberlake）當年的一段情，小甜甜也透露喜歡拍裸照的原因。

小甜甜結束父親監管權後，時常在社群分享各式各樣的裸照，雖然都有遮住重要部位，但大尺度的照片仍然引起粉絲和外界的擔憂，她近日在回憶錄解答：「我知道很多人不明白為什麼我喜歡拍攝自己裸體和穿新衣服的照片」，小甜甜認為如果一個人聽從別人指令擺出性感姿勢獲得別人認可，並重複了上千次，就可以理解自己拍攝照片可以自由擺出各種姿勢會有多快樂。

不過小甜甜的行為也令她和兩個兒子產生隔閡，17歲的小兒子傑登曾對媒體發表看法「這就好像她必須在 Instagram 上發布一些東西才能引起注，這種情況已經持續了很多年，而且很可能永遠不會停止」。

而在回憶錄推出後，小甜甜卻發布聲明，表示自己寫書的目的不是為了冒犯他人，這些都是過去的事情了，她透露不喜歡有關於這本回憶錄的相關新聞，這正是她4年前退出行業的原因，這本書大部分內容都是20年前的舊事，她已經繼續前進了，希望這本書能啟發感到孤獨或被誤解的人。