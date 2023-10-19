LINION新歌〈Friends Or？〉邀來金曲新人洪佩瑜合唱，嚮往海洋的LINION在創作時總會加入海洋的元素，〈Friends Or？〉就是他在學潛水「Frenzel 法蘭茲平壓法」時所產生的靈感，以諧音將新歌命名為〈Friends Or？〉，隱喻男女之間，探索彼此的愛意，也是需要平衡壓力才能潛入深處的技巧，有一種小小的曖昧。

他笑說：「當時寫好歌，覺得畫面裡是一片海洋，但好像少了一條魚？那種啵啵啵、性感的聲音，突然想到佩瑜就是那條『魚』，於是就找她來合作了。」他在錄音休息時，突然聽到洪佩瑜漱口潤喉的咕嚕咕嚕的聲音也覺得很性感，連忙請她再漱一次口，把聲音錄進去。

洪佩瑜講起錄音過程也忍不住笑：「錄的時候他會有一些要求，像是『可以再性感一點，但不要太性感。』，這到底？」兩人都覺得〈Friends Or？〉這首歌想像起來是一種在海裡先深深地往下潛、再慢慢的浮上來的感覺，過程會讓人慢慢地平靜下來，歌中的主線貝斯的聲音雖然沈重，卻又是過程中不能缺少的沈穩力量。