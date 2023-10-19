美國歌壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）去年嫁第三任老公山姆阿斯加利（Sam Asghari），婚禮邀請了許多名人參加，不料才過一年兩人婚姻就亮起紅燈，前陣子雙方證實已經離婚，近期小甜甜推出自傳《The Woman in Me》，爆料她和「大賈」賈斯汀汀布萊克（Justin Timberlake）當年的一段情，不僅小甜甜為他墮胎，還牽扯出另外一位女星當小三的往事，網友也循線推測小三是聖女合唱團的成員。

當年僅18歲的小甜甜和19歲的賈斯汀汀布萊克在1999年到2002年間交往3年，兩人都是樂壇發展前景極佳的新人，在一起後不慎懷孕，大賈認為「還太過年輕，不適合養小孩」，讓小甜甜只好墮胎，小甜甜形容這段往事「撕心裂肺、痛苦至極」，她隔年推出的單曲〈Everytime〉被媒體猜測靈感來源是大賈，MV中拍攝出孕婦在產房中生子，引發網友們的猜測。

（來源／影片取自Britney Spears YouTube，如遭刪除請見諒。）

Britney Spears reveals Justin Timberlake has engorged, protrusive nipples in her new memoir, The Woman In Me. “I would play with them like Play-Doh” pic.twitter.com/7VjDkm1tEa — Poo Crave (@Poo_Crave) October 17, 2023

小甜甜的回憶錄《我心中的女人》原定10月24日發售，但疑似書商搞烏龍，被提前一週發行，書中提到交往時大賈背著她偷吃，小甜甜拒絕透露小三名字，因為小三現在已經有了家庭，她不想讓他們難堪，小甜甜表示大賈有兩次出軌，為了報復她和大賈的舞者韋德羅伯森（Wade Robson）上床；根據外媒整理兩人過往時間線，發現2000年狗仔曾拍到大賈和All Saints（聖女合唱團）成員妮可艾普頓（Nicole Appleton）在計程車內，兩人還一起回到酒店，但沒有跡象顯示大賈偷吃。現年48歲的妮可艾普頓曾有一段婚姻，前年再嫁第二任丈夫，正好符合小甜甜給出的線索，但當事人尚未出面發聲。