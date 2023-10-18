藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，她斜槓當起Youtuber，大膽作風圈粉無數，憑藉犀利發言與自然不做作的個性，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，近日她更新YouTube頻道影片分享和家人的越南遊，卻當街和妹妹女友起衝突。

薔薔日前分享與媽媽、妹妹及妹妹女友一同去越南旅遊的影片，影片中薔薔媽問妹妹女友要不要喝酒，遭到拒絕說不會喝酒，不給薔薔媽面子，之後續攤卻喝了8杯龍舌蘭，吃飯時一隻腳踩在椅子上，姿勢十分不雅，還仗著薔薔付錢狂點菜，當晚妹妹女友回來吵到大家，隔天還叫薔薔媽媽去煮水，連薔薔員工都認為妹妹女友講話沒水準。

（來源／影片取自林嘉凌 薔薔Maze YouTube，如遭刪除請見諒。）

到男模店後，妹妹女友還開口「不好看，再換一批」，讓薔薔氣到罵「沒有妳講話的份」，之後幾人到外面的酒吧玩，妹妹女友叫了17杯龍舌蘭還是由薔薔付錢，醉到褲子溼了，還用抹布擦下體，且當天妹妹女友穿著超短裙，一度醉到動不了，狂吐後裙子還翻起來，隱私部位全被看光，令薔薔不滿：「怎麼會帶一個這種人出來？真的是有夠麻煩的耶，超失態」，連薔薔媽也怒了「真的是可惡到家」。妹妹女友在喝醉時還動手打了薔薔朋友，等對方稍微清醒過後，薔薔在街上狂罵「妳好意思喔妳！讓我丟面子丟盡了知道嗎？」同時教訓妹妹「為什麼帶一個這種的出來啊！妳想丟死人是不是？」妹妹女友事後還懷疑是薔薔員工下藥想對她不軌，讓眾人感到不爽。

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