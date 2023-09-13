演員張立昂上月13日結束戲劇《鬼之執行長》殺青宴，凌晨返家後因不勝酒力、情緒失控，衝出家門在樓梯間大吼大叫、拍打其他住戶大門，嚇得鄰居報警處理，他見警方到場制止仍不聽勸，隨即被上銬帶走，3小時酒醒後由母親帶回家照顧。時隔一個月，張立昂今（13日）出席公益活動，再次對鄰居表達歉意，表示事情都已經解決好，「鄰居本來就是生活的一部分，將來會多體諒多照顧」。

會藉此戒酒？張立昂沒有正面回應，露出苦笑表情，表示不想模糊公益活動焦點，「我覺得可以把這個點放在關心更多弱勢團體上，不想生活瑣事影響到公益」。

他說，每個人都有重新開始的地方，「人安基金會就是提供這樣活動的地方，特別是在偏鄉，找工作比較困難的寒士，需要幫忙他們的機構還是很多」。

參與公益活動，讓他不禁想起去年因為肺塌陷住院的事，「我重新開始也是一個機會，現在身體狀況還行，已經恢復運動。當時手術後不能重量訓練，因為連喘都不行更不能跑步，好在現在可以開始慢慢運動」。他說，雖然體重數字沒有差很多，但肌肉量掉許多，至於病情？他也說醫生表示經過3個月後，復發的機率就比較少。

張立昂上月13日被上銬畫面流出後，經紀人曾替他道歉：「不好意思，on檔戲的這幾個月來拍戲壓力真的很大，殺青後朋友們幫忙慶祝，比較放鬆的情況下不小心就喝醉，已經有趕緊向鄰居道歉。酒後失態做了不好的示範，感到相當的懊悔與抱歉，不好意思，私人行為驚動到大家。」

經紀公司老闆柴智屏日前出席活動，表示張立昂可能拍戲壓力太大，才會酒後失態，「 他其實也很懊惱，最不好意思的就是鄰居，他已經去道了兩次歉」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！