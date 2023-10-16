中市男子「小強」去年11月間以「分手後，還能當朋友」藉口，誘約前女友小美到住處，才進門就拿出美工刀恫赫「不嘿咻、就殺人」，強制性交得逞後，還拍她裸照，事後還一路尾隨，小美驚嚇報警，並指控他在飲水下藥；「小強」否認下藥，小美的尿液僅驗出含消炎藥成分，檢方偵結依妨害性自主罪將他起訴。

「小強」2021年10月起與小美交往，兩人1年後才分手不到1個月，「小強」就假借「分手後，還能當朋友」藉口，約小美到他住處，才進門就拿出美工刀恫嚇，如果不嘿咻，就要殺死她。

小美心生畏懼不敢反抗，「小強」強制性交得逞後，還拿出手機對著小美大拍裸照及錄影。

事後，小美以要到胞姐的店面幫忙為藉口要求離開，「小強」騎機車送她去，小美趁隙告知胞姐遭性侵一事，小美由胞姐騎機車載回家，赫然發現「小強」竟騎機車尾隨，報警處理。

小美指控，進屋後，他即拿1杯水，並將1包東西摻進水中，自己先喝1小口，再遞給她喝。小美說，她喝了覺得頭痛、頭暈，但沒有感到睡意。

「小強」坦承在住處與小美嘿咻，並拿手機拍裸照，但否認在水裡下藥。小美報案後，警方採集她的尿液、血清送驗，驗出含有「甲芬那酸」，為消炎止痛藥成分。

檢方以小美的尿液是驗出消炎止痛藥成分，且遭性侵後，仍能與男方交談、還到胞姐店家幫忙，顯示意識清楚，難以認定「小強」以藥劑導致她無法抗拒而性交，將「小強」依妨害性自主罪起訴。

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