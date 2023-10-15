民眾在路上時常看到黑貓宅急便的貨車，但其實車款已經汰換過許多次了。就有網友貼出第一代黑貓物流車照片，被「供奉」在中壢綜合運轉中心展示，勾起不少老司機回憶，直說當年還都是看紙本地圖送貨的年代。

網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，只見已經除役的初代的黑貓物流車堅達三期，被中壢轉運中心供奉起來。照片一貼出立刻勾起老司機們的回憶，但也有許多年輕一輩直言完全沒看過。

不少貨運司機紛紛留言：「吃果子拜樹頭，有他的開始才有後面的通路」、「3T-506我以前開過的集配車」、「好車啊，外型好看又耐操，現在的車反而問題一堆」、「3T-730報到」、「不可取代的重要意義，撐起台灣經濟的一環」、「臥式冰箱根本頭部殺手XD」、「想當年都要拿著紙本地圖找路」。

黑貓宅急便為日本大和運輸提供技術，並授權給統一集團使用品牌，在1999年10月6日正式營運，原先服務範圍僅在桃園以北，但業績成長迅速，從第一天僅54件包裹，到2005年6年間送貨包裹已超過5000萬個，業務也擴展至全台包括離島，如今在大街小巷都能看到其貨運車身影。