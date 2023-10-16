曾在北市警察局中山分局警備隊任職的邱姓女警，與在郭姓犯罪集團擔任幹部的郭姓男子交往，今年4、5月期間，利用內部資訊系統幫郭男查詢他人個資，涉犯洩密、偽造文書罪嫌，遭新北地方法院羈押。但檢方查出，郭男男女交往關係複雜，邱女實際上只是郭男眾多女性友人之一，堪稱詐團界「時間管理大師」，感情狀況相當複雜。

警方表示，邱女平時就遲到早退，工作態度不良，從派出所調往警備隊後，幫男友查詢個資，今年7月再遭調整至郊區南港分局，近來常與男友前往新北市不良場所，與幫派份子同進同出。

警方在內部自清時也查出，邱女在2016年間參加BMW車聚結識郭姓男子，兩人交往後，曾幫助男友查詢他人個資。邱女在今年7月調到南港分局防治組，但她仍不改高調作風，每天駕駛賓利車上下班，被同仁私下封為「賓利姊」。據悉，該輛賓利千萬轎車是郭男為了對邱女示愛，才將車借給她開。但有傳言指出，郭男為了籌措交保金，已找人將車賣掉。