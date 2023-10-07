嘉義市警方在趙嫌住處查獲大批化學品物證。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市警方搜索趙嫌住處。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市警方逮捕趙嫌。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義和聯境金虎爺會7月15日晚上廟會活動發生大爆炸，造成28人受傷，檢警6日逮捕趙姓男子涉嫌重大，在其住處起獲大批化學物品、槍械，趙嫌未吐露犯案動機，今天凌晨被聲押獲准。

嘉義和聯境金虎爺會7月15日晚上在金山路、永樂一街封街辦嘉年華會，當晚約9時56分許突 然爆炸，現場鮮血淋漓，造成28名民眾被細碎金屬片砸到輕重傷。

警方在現場未尋獲爆裂物啟動器、定時器等相關物證，警、消對爆炸原因有不同看法，案情膠著，但警方調閱無數監視器、民眾手機、主辦方空拍機，從畫面交叉比對，尋找蛛絲馬跡，鎖定趙嫌行跡可疑，6日到趙嫌民生南路的透天厝住處搜索。

警方指出，趙嫌當晚提著深色紙袋進入舞台表演區旁的綠地樹下，即案發現場，停留不到1分鐘即快速離去，而手上已沒有手提袋，行跡可疑，再循線暗中查訪，認為他涉嫌重大，持搜索票到其住處搜索、逮捕。

警方調查，40多歲趙嫌與家人同住，未婚，有小孩，有槍砲彈藥前科。警方還在現場查獲硫磺、甘油等10多種化學物品、試管，有如化學實驗室，還有大批槍械，軍火威力不小。

檢警將趙男依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例製造爆裂物及刑法公共危險、殺人未遂等罪嫌逮捕偵辦，檢方認為趙嫌所犯為5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、滅證之虞，向嘉義地院聲請羈押獲准。