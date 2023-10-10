嘉義縣溪口鄉一處鵪鶉場染禽流感，全場5萬多隻鵪鶉全撲殺、銷毀。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣溪口鄉一處鵪鶉場染禽流感，全場5萬多隻鵪鶉全撲殺、銷毀。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所合計撲殺、銷毀5萬230隻鵪鶉，並完成全場消毒工作。（嘉義縣家畜疾病防治所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣溪口鄉一處鵪鶉飼養場的鵪鶉出現下痢、死亡，經採檢送驗為H5N1陽性，昨9日嘉義縣家畜疾病防治所完成場內5萬餘隻鵪鶉撲殺、銷毀作業，而這也是嘉義縣入秋以來，第一起禽流感疫情。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，6日上午接獲溪口鄉公所獸醫師通報，指轄內一處鵪鶉飼養場的鵪鶉異常死亡，疑似染禽流感，而該場鵪鶉3日開始陸續出現下痢、死亡2至3隻，請特約獸醫師至場內進行診療，初步診斷為雛白痢，建議飲水投藥。

家畜所表示，該場有1棟禽舍，6排籠舍，每排7層，有3批鵪鶉分別於6月2日、7月14日和9月3日入雛，為1、3、4月齡，全場共計5萬1300隻鵪鶉，死亡多為產蛋高峰的鵪鶉，起初死亡1240隻，6日家畜所派員至現場採集檢體寄送至農業部獸醫研究所檢驗，並開立移動管制書，移動管制數量為5萬60隻。

8日上午，家畜所接獲家衛所檢驗報告，顯示該場鵪鶉檢驗結果為H5N1核酸陽性，昨9日上午前往執行撲殺、清場，當時死亡隻數已達1萬4590隻，共撲殺3萬5640隻，合計5萬230隻，並已完成全場消毒工作，至於該場半徑1公里內24場，1至3公里66場，共計90場家禽場也通知業者加強管制，並進行場區清潔、消毒工作。