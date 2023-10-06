嘉義縣18鄉鎮技藝展展出竹崎鄉陳振龍師傅「大阪式」菸樓檜木建築模型。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁偕中埔鄉長李碧雲、文基會執行長陳尚雍等人為18鄉鎮技藝展開幕。（廖素慧攝）

嘉義縣文化基金會推廣及傳承民間技藝，探訪18鄉鎮36位藝師，拍製18部紀錄片，出版《嘉藝36技》新書，即日起至15日在被譽為最美農會的中埔穀倉農創園區舉辦「18鄉鎮技藝」展，縣長翁章梁揪大家來看精采動人的故事。

嘉義縣《嘉藝36技》有阿里山鄉家屋、漁獵，梅山鄉土礱、竹編竹鼓；大埔鄉小提琴、竹管厝；中埔鄉檳榔染、絲瓜絡；民雄鄉廟宇修復、烘爐；大林鎮白鐵農藥桶、布袋戲偶服；新港鄉手工醬油、手工人像著色；溪口鄉竹編、布景彩繪；竹崎鄉木工修繕、檜木建築模型；番路鄉藤編、葫蘆雕刻。

太保市紙糊、雕磚；水上鄉草鞋、神將；鹿草鄉蒸籠、白鐵錫器；朴子市移屋、槺榔掃帚；東石鄉王船、蚵篩；布袋鎮北管、鑿花；義竹鄉籠花跳、手工製麵；六腳鄉竹頭筊、懸絲偶。

嘉縣文基會表示，以4年計畫探訪18鄉鎮36位藝師，完成《嘉藝手路》18部紀錄片及《嘉藝36技》一書，紀錄片由8位嘉義在地導演拍攝，包括第59屆金馬獎最佳紀錄片導演蔡崇隆、呂炎坤、吳平海、侯建全、李坤城、王示衡、黃怡豪、黃名毅。

此次「18鄉鎮技藝展」以生活、信仰為主題，有影像、實體作品、紀錄短片，彰顯藝師技藝技術與精神，讓民眾循著文化脈絡重溫或認識手作年代的美好，另外，結合數位科技有臉書、IG互動式AR大士爺，傳統與創新融合。

嘉義縣長翁章梁戴竹編帽與竹編藝師合照。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁與藝師們為18鄉鎮技藝展開幕合照。（廖素慧攝）

縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲、雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁、中埔鄉農會總幹事李甯潔、文基會執行長陳尚雍及藝師們參加今天的開幕活動，翁章梁與藝師在陶板上簽名拼出嘉義縣大地圖，象徵嘉義軟實力與文化力，要讓全台都看見。

翁章梁表示，《嘉藝36技》作為嘉義縣民間技藝紀錄的開端，這些技藝來自生活、信仰，是先人的智慧結晶，每位藝師都是人文瑰寶，將他們的故事集結出書，將發送到各國中小及公立高中，流傳下去。