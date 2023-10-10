黃尚禾跟李千娜穩定交往2年多，5日順利登記結婚並公開系列婚紗照，10日黃尚禾公開當時求婚影片，稱光是剪接影片就一直在哭，15分鐘的紀錄以及側拍淚點滿滿，除了有共同友人、星友以及李千娜的家人獻上祝福，同時曝光了黃尚禾對李千娜愛的暱稱「阿寶包」。

黃尚禾表示由自己跟幾個朋友一起策劃求婚大作戰，起初讓李千娜自認是要給驚喜的那一方，再反轉成男方的求婚。現場更找來媒人顏正國，他倆就是因為主演顏正國執導的電影《少年？》擦出愛火，當時本來在高雄拍戲的顏正國，直接一路飆回台北，只為了帶著定情之物給足女方驚喜。

而求婚影片中，李千娜的爸爸媽媽難得「獻聲」為愛女獻上祝福，李千娜的兒子女兒也希望媽媽能一直幸福下去，女兒感性說：「跟尚禾叔叔成為一家人，謝謝你在媽媽身邊陪伴她，雖然我們不是在媽媽身邊長大，我們都是被大家疼愛的，希望媽媽在過去度過這些辛苦難過的時間後，以後的日子，只會越來越幸福。」