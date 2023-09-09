38歲女星李妍瑾（李妍憬）8月22日七夕當天公開認愛圈外男友「小人物」，今（9日）這對愛侶傳出好消息，就在剛剛李妍瑾男友「小人物」驚喜求婚成功，被套上求婚戒指的李妍瑾也開心喊出：「我願意！」

今晚李妍瑾圈外男友「小人物」特別安排在高雄展覽館驚喜求婚，現場安排了20多人左右的管弦樂隊演奏電影《暮光之城》主題曲〈A Thousand Years〉，「小人物」在悠揚的樂聲伴奏下，單膝下跪向女友李妍瑾求婚，見到害羞木訥的男友一時說不出話來，李妍瑾還搞笑直說：「趕快拿MIC跟我講啦！」男友才說出：「李妍瑾讓妳久等了。」

「小人物」求婚成功後，開心抱著未婚妻李妍瑾。（圖／讀者提供）

只是當要幫未婚妻戴上求婚戒指時，「小人物」因為太緊張套不進去，讓李妍瑾笑說：「又二百五了，你又不是第一次結婚的你慌什麼，我第一次結婚我才慌好嗎？不好意思臨時變成脫口秀。」一旁的演藝圈好友甄莉還起鬨說：「跪3分鐘。」對於未婚夫相當疼惜的李妍瑾立刻回說：「我不許他跪太久。」之後更喜極而泣，收下求婚的玫瑰花束。

圈外男友「小人物」特別安排在高雄展覽館求婚李妍瑾，精心安排了20多人左右的管弦樂隊演奏電影《暮光之城》主題曲〈A Thousand Years〉。（圖／讀者提供）

李妍瑾七夕才剛公開認愛圈外男友「小人物」，大方分享了兩人結識10餘年的故事。8月28日她開直播表示男友「小人物」求婚的好消息，但當時她特別強調「還沒求婚成功」，男友需要再「誠意一點」，自己才會願意點頭答應婚事。

李妍瑾接受男友求婚，演藝圈好友甄莉也在場見證這感人的一刻。（圖／讀者提供）

據了解，李妍瑾大8歲的男友在7月16日準備拿著5克拉鑽戒求婚，但卻被她打槍拒絕，原因是當時她發現男友拿著GIA鑽石和仙女棒，憑藉著女人的第6感就猜到了男友的意圖，甚至在男友洗澡時，又看見他準備的玩具鑽石，讓李妍瑾忍不住識破「你這樣想跟我求婚？太簡單了！我不同意，看破手腳」。