朴子醫院斥資1.5億元籌建東石院區，行政院副院長鄭文燦今天南下嘉義縣視察預定地，他受訪表示，衛生福利部目前已經正式審查通過東石院區計畫，國發會正在審議經費，會從寬編列經費，希望明年啟動興建。

鄭文燦表示，東石鄉老人比例24％是嘉義縣沿海5鄉鎮最高，相較全國平均18％、嘉義縣平均21％，東石鄉很需要醫療、復健及長照資源，未來除擴大服務沿海鄉親，民眾就醫更免於舟車勞頓。

衛生福利部朴子醫院籌東石院區，預定地位在台61線旁的東石鄉屯子頭新段901地號、894-2地號共2筆土地，有2569.34平方公尺，為農業部農田水利署嘉南管理處所有，嘉南管理處同意撥用。

朴子醫院表示，規畫興建2層樓醫療大樓，第1期為高齡專科門診、復健、洗腎服務為主，預留第2期空間未來作為日照中心或住宿型長照機構，第1期預定2026年底啟用，經費約1.5億，包括自籌近1億元及中央補助5000萬元。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣幅員廣大、人口高齡化，病床數有限，縣府2022年成功爭取水上鄉回歸太保次醫療區，增加78床，朴子醫院東石院區預計2至4年內完成，病床數會再增多，未來就近服務偏鄉民眾，感謝蔡易餘立委一同向中央爭取。

蔡易餘指出，朴子目前有朴子醫院、長庚醫院，醫療資源相對充足，布袋、東石、義竹及鹿草等沿海鄉鎮零病床，未來希望東石分院成立後，有更多醫療資源進到偏鄉，壯大醫療空間，後面還有腹地可擴建2、3期。