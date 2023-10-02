英國國防部周日宣佈簽署價值約40億英鎊（約合台幣1522億元）的合同，資助新一代攻擊潛艇「SSN-AUKUS」計畫的新階段。這是澳英美（AUKUS）3國聯盟安全協議的一部分，目的是對抗中國在印太區域日益增長的軍事力量。

《美國之音》引述英國國防大臣格蘭特．沙普斯（Grant Shapps）表示，英國政府已與國防工業公司貝宜系統公司（BAE systems）敲定一份40億英鎊的合同，開始建造新型核動力攻擊潛艇。他說，在國際社會愈趨未知與危險之際，核動力潛艇將支援英國海軍因應世界各地的新興海事力量，並使英國皇家海軍保持在水下戰略優勢。

報導說，新型潛艇計畫的合同是美國、澳大利亞和英國組成之「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）協議的一部分，參與廠商包含貝宜系統公司、勞斯萊斯集團（Rolls-Royce）和巴伯考克（Babcock）等英國企業。

美澳英3國今年3月在AUKUS峰會上發表聯合潛艇項目，計畫從2030年代起，讓澳洲以更具隱密性和活動範圍的核動力潛艇，取代其柴油引擎潛艇。計畫包括澳大利亞購買美國核動力潛艇，以及利用美國和英國的技術建造新型潛艇。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）讚揚這是「幾個世代以來最重要的多邊國防協定」。

沙普斯在聲明中表示，「AUKUS潛艇計畫的數十億英鎊投資，將有助於英國打造所需的獵殺潛艇能力」。

此次合同內容包括設計開發、原型製作和長期採購等，貝宜系統公司指出，這項投資將「涵蓋持續到2028年的研發工作」，並在英格蘭北部的巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）造船廠召募超過5000人。這艘SSN-AUKUS將是提供給皇家海軍「最大、最強，且最先進的潛艇」。

SSN-AUKUS的設計將以英國新一代潛艇為主，取代現行的機敏級艦艇（Astute class）。英國和澳大利亞均將部署SSN-AUKUS，首批預計2030年代晚期交付。

報導說，核動力潛艇可以長時間、長距離航行，並配備先進導彈。AUKUS的潛艇計畫讓中國在台海衝突中需擔心更多高隱密性的潛艇，中國政府曾多次表示強烈反對這項交易。

對於這項針對中國的計劃，中國外交部今年3月曾強烈譴責這完全是冷戰思維：「我們認為3國合作構成嚴重的核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，刺激軍備競賽，破壞亞太地區的和平穩定，受到地區國家和國際社會的普遍質疑和反對。」