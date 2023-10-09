中國加強與太平洋小國聯繫，9月宣布與東帝汶建立全面戰略夥伴關係。東帝汶總統霍塔說，中方可增加對東帝汶警務與國防基礎建設的支援，但他們擔心引發澳洲「過度反應」。

東帝汶與中國9月23日發布聯合聲明，建立全面戰略夥伴關係（Comprehensive Strategic Partnership）。由於澳洲與東帝汶長年因大日出油田（Greater Sunrise）開發爭執不斷，東帝汶與中國關係升級後，加大澳洲對北京增強在太平洋地區影響力的擔憂。

澳大利亞聯合新聞社（AAP）報導，霍塔（Jose Ramos-Horta）受訪時稱讚北京能提供東帝汶更多支持，如涵蓋國防與警務的基礎設施。但他也表示：「有時，我與中方談論到增加他們的支持時，他們說他們願意這樣做，但他們有點擔心澳洲與其他地方會過度反應。」

霍塔說，中國人對東帝汶鄰國的敏感議題很敏感，他們比較尊重澳洲的立場，相對於澳洲看待中國的立場來說。

霍塔表示，中國的經濟夥伴關係對這個地區不是新鮮事，「我們需要更多醫院，也需要升級現有的醫院和診所」。

霍塔曾表示，東帝汶沒有與中國討論軍事合作議題。他這次接受媒體訪問也補充，「澳洲政府與情報單位非常了解東帝汶的立場，因此並不擔心」。

東帝汶與中國「全面戰略夥伴關係」內容包括「兩國同意軍方高層密切交往，加強在人員訓練、裝備技術、聯合演習訓練等領域合作」、「加強能源政策交流，探討石油和天然氣勘探開發合作的可能性，並稱「台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台灣獨立」。