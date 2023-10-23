前遠東航空公司空姊、空服處經理詹琇芳，為了一圓飛行夢，遠赴美國接受飛行訓練，憑著毅力與努力，考取美國FAA商用飛行員 (CPL)執照，當她開飛機載客翱翔天際，眼角餘光浮現客人驚嘆與滿意燦爛笑容，原來女人的天空如此美麗與驕傲。

「Welcome aboard！」詹琇芳永遠忘不了考取飛行執照後，第一次載客人去拉斯維加斯(Las Vegas)賭城，當時她習慣用空姊親切熱情服務形象，在飛機登機門微笑歡迎每位客人，等客人都上了飛機，她轉頭坐上駕駛艙，所有客人才驚訝她是來自台灣的女機師。

詹琇芳示範半月型最迷人的上排8顆牙齒笑容，同學們個個嘖嘖稱奇。(戴志揚翻攝)

詹琇芳指導稻江護家應用英語科學生坐姿練習，希望每位學生都可以有良好的美姿美儀。 。(戴志揚翻攝))

詹琇芳立志故事讓醒吾科大與稻護同學們個個瞪大眼、充滿崇拜眼神，聆聽講台上女飛行員蛻變人生故事。(戴志揚翻攝)

詹琇芳說：「那時第一次當機師，也不知道客人登機時要做什麼事，於是把空姊那一套以客為尊禮儀搬出來，沒想到獲得所有客人讚賞，一位客人下飛機時大方拿出100美元打賞小費，還指名我下次再為他開飛機！」

「當下我還不知道可不可以收100美元的小費？只見一旁美國籍機長微笑點點頭，才開心收下小費。」詹琇芳笑稱：「這是我第一天飛行日誌最大收獲，因事後美國籍機長說明收小費是美國文化，但他只收過10元美金，從沒有人一出手就給100美元小費！」

稻江護家國際交流組副組長郭怡廷 (左起)，感謝詹琇芳分享空姊蛻變飛行員故事，醒吾科大應英系主任張煜權讚許對學生助益良多。(戴志揚翻攝)

詹琇芳日前應邀至稻江護家，以「塑造自己專屬的形象」為題講授空姊禮儀，她把昔日從亮麗空姊生涯，如何咬緊牙關接受飛行訓練成為機師心路歷程，分享給有志從事空服員的稻護應用英語科學生。只見同學們個個瞪大眼、充滿崇拜眼神，聆聽講台上女飛行員蛻變人生故事。

「要成為一位優秀飛行員，專業英語能力是必要條件；要成為傑出的空服員，親切微笑是每天基本功課！」詹琇芳破題就提醒靦腆的同學們，打造屬於個人的專業形象，必須從嚴格要求自己做起。例如美國FAA飛行員 Knowledge test只要70分就及格，她堅持考到97高分、以第一名成績結訓，馬上被大老闆看見，才有人生第一次商務飛行機會。

稻護空姊禮儀講座由醒吾科大應用英語系張煜權主任協助舉辦，為了讓稻護同學融入情境，現場並安排醒吾應英系學生、稻護畢業的兩位學姊陳佳郁與蔡佳螢，一起聆聽並學習空姊專業禮儀。詹琇芳指出，空姊儀態第一個關卡，就是要養成看到人就保持「上排露8齒」專業微笑，因為那是最美的笑容。

雅快速嘴咬原子筆、當原子筆再拿下時，微微張開的甜美笑容，就露出半月型最迷人的上排8顆牙齒。她提醒同學們，除了逢人就展現親切甜美笑容，千萬別以為空姊只有拖著行李入出境優雅儀態，更重要的是要學會美美的坐姿。

詹琇芳當場示範如何走至定位，再優雅的坐下、上身挺拔雙腿併攏，同時向一側傾斜的「仙女坐」坐姿。詹琇芳詳細示範後，請醒吾科大與稻護同學們，一個接一個練習走路儀態與坐姿，原本走路大剌剌的同學們，突然要像閉月羞花般出場與坐下，直呼真的好難！

「心若改變，態度跟著改變；態度改變，習慣跟著改變；習慣改變，性格跟著改變，性格改變，人生跟著改變。」詹琇芳以她空姊蛻變機師為例，勉勵同學們只要有夢想，一定要勇敢去實現，而圓夢的動力，就來自保持良好形象與美姿美儀習慣，只要永遠保持正向面帶笑容，一定會有股力量克服所有困難。