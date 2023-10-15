用外送平台叫餐，不少人會另外給外送員小費，一名男子表示，近日送餐到一名阿嬤家，對方拿一大箱拜拜完的零食當作小費，還說要給他吃平安，讓他感動地邊哭邊跑外送，貼文讓逾3千名網友大讚阿嬤分享拜拜用的食物是善的循環，同時也稱讚男子懂得感恩。

原PO前天（12日）於臉書社團《外送員的奇聞怪事》指出，阿嬤接過餐點後，從身後拿出一大箱拜拜完的糖果和餅乾當作小費，表示要給他「吃平安的」，讓他不好意思，只好向阿嬤表示不收外送餐費，但對方有堅持，他只好收下那一大箱零食。

原PO將箱子放在機車腳踏墊，感動到不能自己，臉上掛著兩行淚，邊哭邊送下個訂單的餐點，「謝謝阿嬤，祝阿嬤身體健康。」

貼文溫暖逾3千名網友，「阿嬤觀念很正確！拜拜要有心沒錯！可是如果自己也吃不完，其實可以與人分享，算是做善事也算是替自己積德」、「很棒善的循環」、「你是不是想起你阿嬤了」、「真的可以讓人暖一整天」、「滿滿的愛」、「有一種餓叫做阿嬤覺得你餓」、「你也是善良的人，才會有所感」、「有種給孫子一起分享的概念」。