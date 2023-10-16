外送平台崛起，不少人斜槓當起外送員，高雄一名男子近日在街頭看到一台三輪車被拿來當作外送車，特殊外型吸引他的目光，將其拍下上傳到網路，眼尖人認出三輪車是Honda Gyro，售價35萬，在日本最常見，通常被用來當作外送車，因此又有「外送神車」的稱號，如今在台灣街頭看到Honda Gyro，網友驚呼「最貴的玩具。」

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，可見小吃店前停放一台外型特殊的白色三輪車，車身前後兩側放有外送平台保溫箱，讓他忍不住說「三輪車跑得快。」

圖文曝光後，網友直呼這台要價不斐，「這台是Honda Gyro要價35萬，錢太多也不是這樣花的」、「最貴的玩具」、「日本外送神車」、「這個外送員在享受人生，這台車要價不菲，日本進口，本田的車」、「真的有人買，還真的是當外送車」。

另也有內行人說這台三輪車的速度不快，最快時速只能到40公里，不符合童謠「三輪車跑得快」的歌詞，「跑不快，好像只能跑40至50」、「最高時速才40不是嗎？」、「這台貴又跑不快」、「這台很貴還限速耶」。