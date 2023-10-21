國三斗六段今天早上發生一起嚴重遊覽車與自小客車擦撞事故，造成員工家屬母子4人死亡、22人輕傷，發生事故的遊覽車是新竹耀群科技公司前往劍湖山世界家庭日活動的員工，員工表示，發生車禍時大家都在睡覺休息，撞擊當下有人被拋飛起來。

這起車禍造成該公司員工家屬母子2人死亡，與遊覽車擦撞的自小客車2名車客也傷重不治。

一名員工受訪表示，今（21日）是公司家庭日活動，3輛從北部、2輛從南部出發，要到劍湖山世界一日遊。

該員工指出，車禍當時大家在車上睡覺，沒有特別注意狀況，突然感覺撞擊力，遊覽車偏移，感覺人被拋起來，車輛靜止後，有人呼叫司機，但司機沒反應，車門打不開。

員工說，大家想到把窗戶敲破，但敲不破，他試圖從上面的逃生門找路，他爬出來之後看到司機的頭是從駕駛座「倒出來」，頭部有流血。他指揮同事們往車輛左側移動到車前，以免被後車追撞，感謝一名義消幫忙指揮，有受傷的分一群，沒受傷一群，等救護車來快速救護。

員工又說，後來才聽同事說車禍滿嚴重，有同事的小朋友現場走了，他的太太也滿嚴重的。

另名員工說，他那時正在休息，感覺車子撞及兩、三次，他和太太趕緊蹲下抱頭，車子靜止之後才知道發生車禍，車子前後一開始有冒煙，大家很緊張，又找不到出口，聽到後面說有人受傷，車上一片混亂，物品也散落一地。