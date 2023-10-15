一名女子表示，父親最近開始每周都到家附近新開的理髮店報到，僅修剪鬢角和後腦杓的頭髮，一次收費500元，她發現女店員皆是越南籍配偶，各個穿著性感，母親得知後曾想到店內消費，卻被以「不接台灣人」為由拒絕，讓她懷疑內情不單純。

原PO昨（14）日於《爆料公社-匿名公社》指出，父親過去不修邊幅，鮮少花時間到理髮院剪頭髮，自從家附近新開一間理髮院後，幾乎每周光顧，大多都只修剪鬢角和後腦勺的頭髮，一次收費500元，讓全家人都感到很疑惑。

原PO詢問才知道，該理髮店聘請的員工全是越南籍配偶，各個穿爆乳上衣配小熱褲，母親為一探究竟也到店裡消費，豈料才推開店門，店家就以「不接待台灣人」為由拒絕接客，這讓她質疑父親明明是台灣人，店內也有好幾個會說台語的男客人，懷疑其中藏有貓膩，「為何換成我媽要剪，就變成不接待台灣人？」

貼文引發網友熱議，「可以找男生進去看看，順便問問看有沒有其他服務」、「加1000元洗小頭啊」、「500元是妳爸說的，實際付多少只有妳爸知道」、「洗完大頭洗小頭」、「沒什麼好貓膩的，就是特殊服務這樣」。