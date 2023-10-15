新冠疫情解封後，許多病毒反撲，中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，最近半年內感染2次流行性感冒，症狀都是過去未曾經歷過的，包括喉嚨沙啞和病毒性結膜炎，嚴重的結膜炎造成視線模糊，讓她超級崩潰，休養3天才逐漸好轉，但前後共花了1個月時間治療才完全康復，她有感地說「社區有很強的病毒回歸。」

陳欣湄於談話性節目《健康2.0》指出，她以前很少感冒，但最近半年內2度中鏢流感，症狀非常嚴重，第一次喉嚨完全發不出聲音，還併發病毒性結膜炎，起初周圍的人看她眼睛紅，以為她睡不好，後來症狀漸漸演變成視線模糊，她驚覺有異趕緊向醫院請假休養3天才逐漸好轉，但完全恢復共花1個月時間治療，這是她以前從未經歷的症狀，直呼「很痛苦」。

陳欣湄表示，第二次染流感又再度失聲，症狀長達1個禮拜，幾乎無法說話，只能用氣音和他人溝通，她說「自新冠肺炎解封後，感受到社區有很強的病毒回歸」。

台大兒童醫院感染科醫師黃立民日前也表示，免疫負債今年正式來了，且還有很多常見的病毒還沒出現，如黴漿菌等，建議秋冬可接種肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗、新冠疫苗，能打的都該施打，才能減少多重感染引發的風險。