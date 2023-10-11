流感正在流行期。過去一周連假期間，國內門急診類流感就診人次超過11萬人次，居高不下、新增11例死亡病例，更出現今年流感季年紀最小重症個案，為四個月大男嬰。疾管署發言人曾淑慧表示，根據模型推估，流感疫情約11月將開始上升，直到一月底到達高峰，目前疫苗接種人次已達120萬人次，呼籲符合公費接種身分者，盡快接種。

疾病管制署表示，流感正在流行期，上周門急診類流感就診人次達11萬210人次，與前一周相當，尤其過去一周逢連續假期，部分門診休診影響，因此數字尚待後續回補。

至於上呼吸道感染群聚通報仍以校園通報為多，檢出以流感病毒為主；近四週合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行，同時呼吸道融合病毒陽性數亦呈上升趨勢，顯示社區呼吸道病毒活動度增加。

疾管署表示，上周新增11例死亡，年齡介於50多歲至90多歲，其中9例具慢性病史，包括糖尿病、心血管疾病、癌症等，且7例未接種當季流感疫苗，平均發病到死亡約9天。

另外，新增34例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，27例具慢性病史，33例未接種當季流感疫苗。其中出現今年流感季年紀最小重症個案，為北部4個月大男嬰。疾管署防疫醫師林詠青表示，個案沒有潛在疾病，9月下旬開始出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，曾到診所就醫，但症狀出現2天後仍持續，且進一步食欲、活動力下降，送往急診經流感快篩為陽性，醫師發現已經有脫水及肺炎的狀況，當下轉入兒童加護病房給予抗生素、流感抗病毒藥物等治療，住院2天後轉至一般病房，3天後症狀改善出院。

林詠青提醒，目前流感疫苗的接種年齡最小為6個月，呼籲家長除了儘快帶小朋友接種之外，針對無法打疫苗的小小孩，照顧者最好儘量自己接種，以保護小朋友，而孕婦也可以接種疫苗，因為肚子裡的新生兒也可藉此獲得部分免疫力，還是對流感感染有保護力。

疾管署也統計，自10月2日開打公費流感疫苗接種以來，截至10月10日，累積接種123萬2957人次，籲請符合公費流感疫苗資格民眾儘速接種。