日本全國「咽結膜熱」（pharyngoconjunctival fever, PCF）感染人數近期出現增加趨勢，根據國立感染症研究所統計，9月底「咽結膜熱」的1週感染人數創下過去10年新高。

日本放送協會（NHK）報導，咽結膜熱的患者以兒童為主，多半經由空氣、飛沫及接觸傳染，受污染的游泳池也會是病毒的感染源。患者則會出現發燒、結膜炎等症狀。

根據國立感染症研究所統計，截至10月1日的前一週，日本全國約3000間小兒科醫療機構通報的咽結膜熱患者數量達5698人，比前1週增加了約1500人。而平均每間醫療機構的咽結膜熱患者數達1.81人，創下過去10年新高。

從地區來看的話，福岡縣平均1間醫療機構有5.73名患者、沖繩縣達4.48人、大阪府4.24人、奈良縣達3.88人，均超過日本發布警報基準的3人。

日本國立醫院三重醫院院長谷口清州是兒童傳染病專家。谷口指出，「疫情從都市地區蔓延到未流行的地區，且可能會持續到冬天」，建議兒童若感到身體不適就不要去學校或幼稚園，並保持手部清潔、戴口罩，採取必要的防護措施。