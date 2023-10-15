專為台灣YouTuber與其他新媒體網路創作者開設的走鐘獎，14日在高雄流行音樂中心舉行第五屆頒獎典禮，恩熙俊、阿樂（林妤臻）、視網膜（陳子見）共同擔任頒獎典禮主持人。不過，就在視網膜介紹贊助商期間，提詞機突然變成亂碼，但他還是完整唸出24個贊助廠商，冷靜的臨場反應也讓在場眾人相當佩服。

今年走鐘獎在高雄流行音樂中心展開，拿拿摳（蔡岳勳）、阿拉斯（柯旭恩）合作擔任星光大道紅毯主持人；頒獎典禮司儀仍是賈文青德仔（賈培德）；頒獎典禮主持人分別為恩熙俊、阿樂（林妤臻）、視網膜（陳子見）。

不過，就在視網膜、阿樂、恩熙俊說完開場詞之後，輪到視網膜介紹贊助商，結果唸到一半提詞機突然變成亂碼，但他只是皺起眉頭，仍在沒看手卡的情況之下完整唸出20多個贊助商，冷靜的反應引起觀看直播的網友一片盛讚。

視網膜介紹贊助商期間提詞機突然變成亂碼，但他仍在沒看手卡的情況之下完整唸出20多個贊助商。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

之後恩熙俊笑說，「這是主辦單位，跟我沒有關係！」視網膜以玩笑回應「這是校園霸凌」，並指走鐘獎是個「龍蛇雜處」的地方，一定會被「衝康（挖洞給人跳）」，因此他就乾脆背下所有贊助商的名字，超強的臨場反應也讓在場眾人佩服不已。

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