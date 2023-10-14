為了獎勵新媒體創作者的一年一度走鐘獎頒獎典禮今(14日)在高雄流行音樂中心舉行，今年特別請到有「三上悠亞接班人」的日本女優河北彩花擔任頒獎人，稍早她現身紅毯以一襲亮片禮服現身，和大家長呱吉（邱威傑）一起成為壓軸嘉賓，河北彩花穿著斜肩禮服，小露香肩和美腿，露出天使燦笑，網友則興奮說不愧等到紅毯尾聲。

被封為「AV界純慾系王者」的河北彩花開心表示，上次來台灣曾和許多YouTuber合作，知道大家都有入圍走鐘獎，所以這回特別來參加盛會。而她今年8月來台宣傳世界最快日本AV發片平台「AV+」，號稱是全台唯一正版授權的片源，為此現身到Joeman、Dcard Video、中指通等人的頻道，大展魅力，尤其是在Joeman的節目中以整人方式現身，讓正在看河北彩花「壞壞片」的Joeman當場嚇到從椅子上掉下來。

河北彩花微露性感身材。（圖／翻攝自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards Youtube）

今年的走鐘獎依舊競爭激烈，共有上百個入圍作品，角逐31項大獎，原定主持星光大道的布萊克薛薛因家中發生變故臨時請辭，改由YouTube頻道「厭世甜點店」的拿拿摳救火接下主持工作，與阿拉斯共同主持紅毯部分，恩熙俊、阿樂、視網膜則是典禮主持人，司儀請來三金御用旁白賈培德，讓典禮增添不少質感。

河北彩花被封為「AV界純慾系王者」。（圖／翻攝自saika_kawakita__official IG）

2023年第五屆走鐘獎入圍大贏家第一名是「阿翰po影片」以入圍9項奪冠，接著是「志祺七七 X 圖文不符」、「Joeman」都入圍6項成為第二名，緊接在後的是入圍5項的「HahaTai 哈哈台」、「J-Bao賤葆」，去年入圍7項全槓龜的Joeman是否能「破蛋」，也令外界相當期待得獎名單。

而先前走鐘獎遭批評評審都是某個社交圈子的人，引來主辦方「上班不要看」創辦人呱吉（邱威傑）不滿親上火線駁斥跟今年的評審根本不熟，且今年為了獎勵未來短影音竄起，他們也特別請許多短影音界的翹楚幫忙宣傳並投稿，並未故步自封，反駁：「就是一個外行人自以為懂在哭夭」，而亂爆料的「鬼島薪水有限公司」昨發文致歉，證實未查核就發文爆料。